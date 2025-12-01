Gazzetta a Vanoli: “Forse è arrivato il momento di cambiare sistema di gioco”

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sulla possibilità da parte di Paolo Vanoli di cambiare il 3-5-2 della Fiorentina. Ormai è chiaro che qualcosa non va e quindi sembra essere arrivata la possibilità di cambiare assetto tattico:
Probabilmente per questo Vanoli ha insistito sulla complicata coesistenza Kean-Piccoli, sperando di giocare palla addosso alle due punte pesanti, che però hanno incespicato in un totale di 27 palle perse in due; per questo ha rischiato un Dodo in evidenti condizioni precarie (solo uno spunto dei suoi, ma anche un po'egoista, nella ripresa). Ma forse è davvero il momento di meditare un cambio di sistema di gioco, perché si sono confermate evidenti le difficoltà di Fagioli nel ruolo di play; l'ingresso di Gudmundsson, prima da interno e poi più avanzato, è stato ancora una volta impalpabile; Kean, che rimpiange i bei tempi dei 25 gol con Palladino, a volte affretta le soluzioni offensive trasudando frustrazione. Non può essere lui da solo a reggere la squadra sulle spalle ed è pure sfortunato: terzo legno di questo campionato, di testa su punizione calciata da Mandragora, un altro apparso molto a disagio nel grigiore della squadra.
