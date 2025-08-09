Viola News
Ferguson si infortuna, il Bologna ripiega su Mandragora: è lui la priorità

Bologna, l'infermeria e il mercato indicano la via: l'obiettivo è Mandragora della Fiorentina
Lesione di primo grado al polpaccio sinistro per Lewis Ferguson, costretto a fermarsi almeno tre settimane. Una brutta notizia per Vincenzo Italiano, che perde un elemento chiave a centrocampo dopo le partenze di Aebischer ed El Azzouzi.

BOLOGNA, ITALY - DECEMBER 15: Lucas Beltran of Fiorentina runs with the ball whilst under pressure from Lewis Ferguson of Bologna during the Serie A match between Bologna and Fiorentina at Stadio Renato Dall'Ara on December 15, 2024 in Bologna, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Resta in stand-by Kristjan Asllani dell’Inter: valutato 18 milioni, potrebbe arrivare solo in prestito. Sullo sfondo anche Matteo Pessina e soprattutto Rolando Mandragora, che non ha ancora rinnovato con la Fiorentina (LA DISTANZA). Il centrocampista viola chiede un ingaggio da 2 milioni e il Bologna lo considera una priorità per sopperire all’assenza di Ferguson. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

