Ferguson si infortuna, il Bologna ripiega su Mandragora: è lui la priorità

Lesione di primo grado al polpaccio sinistro per Lewis Ferguson, costretto a fermarsi almeno tre settimane. Una brutta notizia per Vincenzo Italiano, che perde un elemento chiave a centrocampo dopo le partenze di Aebischer ed El Azzouzi.
Bologna, l'infermeria e il mercato indicano la via: l'obiettivo è Mandragora della Fiorentina
Resta in stand-by Kristjan Asllani dell’Inter: valutato 18 milioni, potrebbe arrivare solo in prestito. Sullo sfondo anche Matteo Pessina e soprattutto Rolando Mandragora, che non ha ancora rinnovato con la Fiorentina (LA DISTANZA). Il centrocampista viola chiede un ingaggio da 2 milioni e il Bologna lo considera una priorità per sopperire all’assenza di Ferguson. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
