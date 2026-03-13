Franchi, il figlio: “Questo cantiere un dramma. Rabbercio? Sentirlo fa male”

Francesco Franchi, figlio di Artemio, ha rilasciato un'intervista quest'oggi ai colleghi del Qn dove ha parlato del cantiere dello stadio intitolato al babbo:
Parla il figlio del leggendario dirigente
Cantiere? Per me è un dramma. Non solo lo stadio, ma anche tutto il resto. I cento anni della Fiorentina in questa situazione, la squadra che arranca in zona retrocessione. E ovviamente lo stadio perché giocare in un impianto del genere non è il massimo. Mi auguro sinceramente che i tempi possano migliorare. C'è chi lo chiama Rabbercio Stadium? Sentire quei nomi mi fa male, capisco la goliardia. Ma per me questa non è una goliardia che diverte, ma che fa male, è una ferita
