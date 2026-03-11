Viola News
Franchi, avanti con le travi. Repubblica: “Ci sono alcune modifiche”

Procedono i lavori al Franchi sulle travi della nuova Fiesole. Ecco come si è operato con la trave disallineata e riassemblata.
Redazione VN

Procedono i lavori in Curva Fiesole al Franchi, con le installazioni delle travi preposte. Nei giorni scorsi si erano registrati problemi di disallineamento ad una di esse, ma sono riprese le operazioni di montaggio delle altre travi metalliche che formeranno la nuova gradinata. Come spiega Repubblica, al fine di riprendere i lavori si sono modificate le sequenze delle lavorazioni così da non inficiare sui tempi.

Il punto

—  

Per quanto riguarda la trave in metallo rimossa per disallineamento, non sarà interamente sostituita ma semplicemente modificata. Si correggeranno i punti di connessione garantendo il rispetto delle tolleranze strutturali dello stadio Franchi.

