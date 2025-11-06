FOTO – La stampa tedesca: “Il Mainz sogna una notte magica”

Il Mainz vuole vivere una “notte magica” contro la Fiorentina . Dopo settimane difficili in campionato, la squadra di Bo Henriksen spera che la partita di Conference League dia fiducia e slancio anche per la Bundesliga. Henriksen, il nuovo allenatore, vuole una squadra compatta e coraggiosa: “Non abbiamo nulla da perdere. Vogliamo mostrare ai tifosi il nostro spirito e la nostra mentalità.”

L’articolo cita anche Kasper Pettersen, che potrebbe partire titolare, e ricorda che contro la Fiorentina serviranno intensità e disciplina difensiva, poiché gli italiani sono forti nel palleggio e nei movimenti offensivi. L'Allgemeine Beitung parla di una partita che sarebbe dovuta essere la clou del girone, invece si affronteranno due squadre agli ultimi posti dei loro rispettivi campionati