FOTO – La stampa tedesca: “Il Mainz sogna una notte magica”

Dalla Germania: "Il Mainz vuole vivere una “notte magica” contro la Fiorentina". Ecco le ultime dalla stampa tedesca
Il Mainz vuole vivere una “notte magica” contro la Fiorentina. Dopo settimane difficili in campionato, la squadra di Bo Henriksen spera che la partita di Conference League dia fiducia e slancio anche per la Bundesliga. Henriksen, il nuovo allenatore, vuole una squadra compatta e coraggiosa: “Non abbiamo nulla da perdere. Vogliamo mostrare ai tifosi il nostro spirito e la nostra mentalità.

L’articolo cita anche Kasper Pettersen, che potrebbe partire titolare, e ricorda che contro la Fiorentina serviranno intensità e disciplina difensiva, poiché gli italiani sono forti nel palleggio e nei movimenti offensivi. L'Allgemeine Beitung parla di una partita che sarebbe dovuta essere la clou del girone, invece si affronteranno due squadre agli ultimi posti dei loro rispettivi campionati

