FOTO – Colpo a sinistra, ghiaccio a destra. Nazione: “La furbata di Gimenez”

Le foto che inchiodano Gimenez

Redazione VN 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 08:06)

La Nazione racconta con precisione il seguito polemico del discusso episodio arbitrale che ha deciso Milan-Fiorentina, con il rigore assegnato ai rossoneri all’80’ per un presunto fallo di Parisi su Gimenez. Oggi pomeriggio, Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A, offrirà chiarimenti ufficiali nel corso di Open VAR su Dazn, dove verrà probabilmente trasmessa anche la clip audio del dialogo tra l’arbitro Livio Marinelli e il VAR Rosario Abisso.

L’episodio, che ha portato alla quarta sconfitta in sette giornate per la squadra di Stefano Pioli, è stato oggetto di una revisione lunga oltre quattro minuti. Dopo la segnalazione del VAR da Lissone, Marinelli ha rivisto le immagini e, cambiando la decisione presa in campo, ha concesso il penalty al Milan.

Al di là della valutazione tecnica, Rocchi — secondo quanto trapela — sottolineerà in modo critico il comportamento di Gimenez, accusato di una simulazione evidente. Le immagini mostrano come il contatto di Parisi sia stato minimo e sulla guancia sinistra dell’attaccante, mentre il giocatore si tocca e viene soccorso per un dolore alla parte destra del volto, un’incongruenza che rafforza l’ipotesi della simulazione.

Questo episodio riporta al centro il tema dell’inganno e della lotta ai simulatori, battaglia che l’AIA porta avanti con decisione dall’inizio della stagione. Per questo motivo, Rocchi non dovrebbe fermare né Abisso né Marinelli: entrambi, infatti, sarebbero stati “ingannati” dalla teatralità dell’attaccante, pur in presenza di un lieve contatto — di quelli che si vedono spesso, e che raramente bastano per un rigore.

In sintesi, l’errore principale non viene attribuito alla direzione arbitrale, ma alla capacità di Gimenez di esasperare un contatto minimo, alterando la percezione dell’episodio e provocando una decisione che ha pesato enormemente sulla partita e sul momento già delicato della Fiorentina di Pioli.