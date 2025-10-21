Fiorentina-Bologna, CorSport: “Incrocio terribile, il peggiore che potesse capitare”

Il Corriere dello Sport si sofferma su Fiorentina-Bologna, prossimo impegno di campionato. La squadra di Stefano Pioli non si può più permettere di perdere:
Domenica torna Vincenzo Italiano a Firenze. Alla fine di Fiorentina-Bologna (3-2), penultima giornata del campionato scorso, l'ex allenatore viola era corso sotto la curva Ferrovia (ora occupata dal cuore caldo del tifo fiorentino) per raccogliere cori e applausi. Era successo qualche minuto dopo la contestazione a Palladino e Pradé, col quale all'andata a Bologna erano volati gli stracci. Sarà un incrocio terribile, il peggiore che potesse capitare. Già, peggio di così...
