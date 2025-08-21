Formazione anti-Polissya, l’idea di Pioli: via libera al tridente pesante

La Gazzetta dello Sport analizza oggi l'assetto della Fiorentina nel primo impegno di Conference League contro il Polissya. Come scrive il quotidiano, le motivazioni sono altissime almeno quanto le aspettative. La Fiorentina riprende il suo percorso in Conference in un intreccio di emozioni, ambizioni e mercato perché, mentre Stefano Pioli presenta la sfida al Polissya, la società chiude l'operazione Roberto Piccoliche lascia Cagliari e sarà viola. I gigliati iniziano il percorso in Conference con il marchio di favoriti, dopo essere arrivati per due volte in finale con Italiano e una in semifinale con Palladino. Ad alzare un trofeo, dopo 24 anni, ci proverà Pioli che trova come primo ostacolo gli ucraini del Polissya nell'andata dei playoff. L'obiettivo è ipotecare il passaggio al girone e mandare un segnale forte alla competizione, cominciando in grande stile. Zero indicazioni di formazione ma l'idea pare quella del tridente con Gudmundsson-Dzeko-Kean.