Formazione anti-Cagliari: tre cambi per dare continuità. Il punto su Gosens

Il Corriere dello Sport immagina oggi il possibile undici della Fiorentina di Palladino contro il Cagliari. Come scrive il quotidiano, ieri il tecnico viola ha già cominciato a delineare la formazione a caccia di punti per l'Europa contro i rossoblù di Nicola. Palladino vuole dare continuità alla formazione che ha conquistato otto punti nelle ultime quattro di Serie A e la qualificazione prima ai quarti e poi alle semifinali di Conference League, sempre salvaguardando la freschezza atletica dei dieci calciatori di movimento chiamati a disputare un'altra gara ravvicinata alla precedente. La formazione è cambiata poco se non pochissimo nel periodo preso in esame ed è alla base dei risultati sopra elencati, seppur senza il conforto della qualità nel gioco con Parma e Celje. Motivo (i risultati) per cui Palladino dovrebbe affidarsi ancora agli stessi con variazioni minime - a volte forzate - com'è stato dal Panathinaikos a oggi: Pablo Marí per Comuzzo, Gosens per Parisi, Dodo per Folorunsho rispetto a giovedì sera, con le fasce di nuovo ai legittimi proprietari. Stop. Ma sono tre “novità” che hanno la funzione di garantire continuità e freschezza, componenti essenziali a metà e passa di aprile con il traguardo lì vicino.