Verso Cagliari, dal VP: Gosens dal 1′? Occhio ad Adli. Davanti nodo Gudmundsson

Dal Viola Park: ecco gli ultimi aggiornamenti forniti da Radio Bruno in vista della trasferta di Pasquetta contro il Cagliari

Dopo la qualificazione sofferta contro il Celje, la Fiorentina è tornata subito al lavoro. Chi è sceso in campo ieri ha svolto una seduta di scarico, mentre chi non ha giocato – come Dodò e Zaniolo – ha preso parte all’allenamento completo.