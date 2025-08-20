In vista dell'inizio di questa stagione, la Gazzetta dello Sport ha intervistato Francesco Flachi.L'ex attaccante della Fiorentina ha detto la sua sulla squadra di Stefano Pioli:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Flachi netto: “La Fiorentina ha l’attacco migliore della Serie A”
Gazzetta dello Sport
Flachi netto: “La Fiorentina ha l’attacco migliore della Serie A”
"Il tecnico Pioli la convince? Stefano è il valore aggiunto. E' completo. Ci ho giocato per tre anni e ho conosciuto una grandissima persona. Riesce a entrare nella testa delle persone"
Flachi, si riparte ed è subito Europa. Come vede la Fiorentina? Benissimo. Con tanta qualità. E una spina dorsale eccellente. C'è il super portiere, la difesa è solida e collaudata, nel centrocampo ci sono aggiunte importanti, come Sohm e in attacco c'è lui, il migliore della Serie A, una seconda punta o trequartista di altissimo livello e un nuovo attaccante che ha cinismo, esperienza, qualità, freddezza in area. Può essere determinante. Parlo di Kean, Gudmundsson e Dzeko».
Manca qualcosa?
Farei fatica a dire se manca qualcosa. Chiaro che se si dovesse aggiungere un altro elemento di alto livello
sarebbe ancora meglio. Il tecnico Pioli la convince? Stefano è il valore aggiunto. E' completo. Ci ho giocato per tre anni e ho conosciuto una grandissima persona. Riesce a entrare nella testa delle persone.
Domani lo spareggio per entrare nel tabellone di Conference. La Fiorentina ha fatto due finali ed è arrivata in semifinale. Può vincerla?
Non è una gran coppa e certe partite sono diventate noiose. Certo, si può arrivare in fondo, come in coppa Italia. Ma io credo che la Fiorentina possa ambire a qualcosa di più importante facendo un bel campionato. Ma prima c'è da passare l'ostacolo ucraino del Polissya. E' fondamentale non sottovalutare l'avversario. Bisogna avere le motivazioni giuste e non pensare mai di essere più forti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA