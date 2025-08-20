Viola News
Flachi netto: “La Fiorentina ha l’attacco migliore della Serie A”

"Il tecnico Pioli la convince? Stefano è il valore aggiunto. E' completo. Ci ho giocato per tre anni e ho conosciuto una grandissima persona. Riesce a entrare nella testa delle persone"
In vista dell'inizio di questa stagione, la Gazzetta dello Sport ha intervistato Francesco Flachi.L'ex attaccante della Fiorentina ha detto la sua sulla squadra di Stefano Pioli: 

Flachi, si riparte ed è subito Europa. Come vede la Fiorentina? Benissimo. Con tanta qualità. E una spina dorsale eccellente. C'è il super portiere, la difesa è solida e collaudata, nel centrocampo ci sono aggiunte importanti, come Sohm e in attacco c'è lui, il migliore della Serie A, una seconda punta o trequartista di altissimo livello e un nuovo attaccante che ha cinismo, esperienza, qualità, freddezza in area. Può essere determinante. Parlo di Kean, Gudmundsson e Dzeko».

Manca qualcosa?

Farei fatica a dire se manca qualcosa. Chiaro che se si dovesse aggiungere un altro elemento di alto livello

sarebbe ancora meglio. Il tecnico Pioli la convince? Stefano è il valore aggiunto. E' completo. Ci ho giocato per tre anni e ho conosciuto una grandissima persona. Riesce a entrare nella testa delle persone.

Domani lo spareggio per entrare nel tabellone di Conference. La Fiorentina ha fatto due finali ed è arrivata in semifinale. Può vincerla?

Non è una gran coppa e certe partite sono diventate noiose. Certo, si può arrivare in fondo, come in coppa Italia. Ma io credo che la Fiorentina possa ambire a qualcosa di più importante facendo un bel campionato. Ma prima c'è da passare l'ostacolo ucraino del Polissya. E' fondamentale non sottovalutare l'avversario. Bisogna avere le motivazioni giuste e non pensare mai di essere più forti.

