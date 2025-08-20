Pioli: “Mercato? Giocatori funzionali o nulla. Non si può sistemare tutto adesso”

"Se arriveranno calciatori in grado di alzare il livello bene altrimenti portiamo avanti i ragazzi che abbiamo. Ho chiesto una rosa corta, non numerosa"

Intervistato da Repubblica, Stefano Pioli ha parlato anche del mercato in casa Fiorentina. Fanno ancora eco le sue dichiarazioni di inizio luglio quando parlo di 75%, innesti e nuovi arrivi. Ecco le sue parole sulla rosa della sua squadra: