Pioli: “Mercato? Giocatori funzionali o nulla. Non si può sistemare tutto adesso”

Intervistato da Repubblica, Stefano Pioli ha parlato anche del mercato in casa Fiorentina. Fanno ancora eco le sue dichiarazioni di inizio luglio quando parlo di 75%, innesti e nuovi arrivi. Ecco le sue parole sulla rosa della sua squadra:
"Se arriveranno calciatori in grado di alzare il livello bene altrimenti portiamo avanti i ragazzi che abbiamo. Ho chiesto una rosa corta, non numerosa"
Sappiamo le caratteristiche che mancano, se le troviamo la società saprà farsi trovare pronta ma sono anche stato chiaro nel voler giocatori funzionali e che alzino il livello. Se arriveranno calciatori in grado di alzare il livello bene altrimenti portiamo avanti i ragazzi che abbiamo. Ho chiesto una rosa corta, non numerosa perché poi diventa difficile tenere tutti sul pezzo. Abbiamo una buona base, la società è stata brava a confermare De Gea, Gosens, Kean, Gudmundsson e Fagioli, su cui costruire una squadra importante, ma ci vorrà del tempo. Questa è la prima sessione di mercato che facciamo insieme, ci sono tante cose che possiamo sistemare e se possiamo migliorare la rosa siamo pronti, ma non possiamo sistemare tutto adesso, quindi la sessione di mercato decisiva sarà quella dell’anno prossimo, quella del centenariodel club
