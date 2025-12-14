Fiorentina-Verona, Firenze la vive nel silenzio. Gazzetta: “Neanche la Funaro parla”

Il sole e l’atmosfera pre-natalizia rendono Firenze apparentemente serena, tra turisti, negozi affollati e chiese piene. Ma per chi ama la Fiorentina non è un weekend come gli altri. Parlare di “finale” a metà dicembre sembra eccessivo, eppure è stato lo stesso Vanoli a definire così la sfida con il Verona. La speranza della città è che questa “finale” segni la fine del periodo nero e l’inizio vero della stagione viola.