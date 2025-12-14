Il sole e l’atmosfera pre-natalizia rendono Firenze apparentemente serena, tra turisti, negozi affollati e chiese piene. Ma per chi ama la Fiorentina non è un weekend come gli altri. Parlare di “finale” a metà dicembre sembra eccessivo, eppure è stato lo stesso Vanoli a definire così la sfida con il Verona. La speranza della città è che questa “finale” segni la fine del periodo nero e l’inizio vero della stagione viola.
Fiorentina-Verona, Firenze la vive nel silenzio. Gazzetta: “Neanche la Funaro parla”
I tifosi arrivano alla partita con sentimenti contrastanti. L’abituale passione verbale fiorentina è frenata dalla volontà di non caricare ulteriormente una squadra già sotto pressione. Nei luoghi simbolo del tifo, come il bar Marisa davanti al Franchi, l’attesa si consuma senza sogni o grandi discorsi: il pensiero è solo uno, vincere oggi, dare continuità ai risultati e concentrarsi sul presente, unica via di uscita da una situazione complicata.
Anche le istituzioni percepiscono la delicatezza del momento. La sindaca Sara Funaro evita dichiarazioni pubbliche, ma sarà comunque allo stadio, da tifosa prima ancora che da rappresentante della città. Una presenza che sottolinea quanto questa partita pesi sull’umore di Firenze e riporti alla mente, ancora una volta, anche le difficoltà strutturali e organizzative legate alla questione dello stadio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
