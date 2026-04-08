Questa mattina, la Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla scelta della Fiorentina di cambiare approccio in vista della sfida contro il Crystal Palace.
La Gazzetta dello Sport
Fiorentina, stop al turnover: a Londra la miglior formazione
Secondo il quotidiano, la parola “turnover” resterà a Firenze: dopo averne fatto ampio uso nei turni precedenti di Conference League, questa volta la squadra viola scenderà in campo con la miglior formazione possibile. Niente più “Viola B”, dunque, ma spazio ai titolari per una gara che segna un momento decisivo del cammino europeo.
L’obiettivo è affrontare una delle squadre favorite per la vittoria finale senza risparmiare energie, anche in virtù dell’importanza della posta in palio. Lo staff resta comunque in attesa di notizie positive dall’infermeria, con diversi giocatori da valutare dopo gli ultimi acciacchi.
La sensazione è che si entri nella fase più calda della competizione, dove non sono più concessi esperimenti: la Fiorentina vuole giocarsi tutte le sue carte per tornare in finale.
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