Fiorentina senza la parte più calda del tifo a Cagliari. Si aspetterà il Torino

Fiorentina domenica a Cagliari senza tifosi per il debutto in campionato o, almeno, senza quelli che sarebbero arrivati da Firenze e provincia: è questo il senso del provvedimento adottato dalla Prefettura di Cagliari «per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive».