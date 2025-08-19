Fiorentina domenica a Cagliari senza tifosi per il debutto in campionato o, almeno, senza quelli che sarebbero arrivati da Firenze e provincia: è questo il senso del provvedimento adottato dalla Prefettura di Cagliari «per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive».
Corriere dello Sport
Fiorentina senza la parte più calda del tifo a Cagliari. Si aspetterà il Torino
Il provvedimento vieta la vendita dei biglietti per la partita Cagliari-Fiorentina ai residenti nella provincia di Firenze, togliendo la fetta sicuramente più consistente dei sostenitori che avrebbero voluto essere al seguito di Ranieri e compagni nella seconda trasferta in appena tre giorni, dalla Slovacchia, e precisamente da Presov per l’andata di Conference, alla Sardegna.
Va ricordato che la Fiorentina disputerà il ritorno dei playoff contro il Polissya (giovedì 28) a Reggio Emilia, così come ha chiesto e ottenuto di giocare anche la seconda partita di Serie A lontano da Firenze (domenica 31 a Torino in casa dei granata) per non interrompere i lavori allo stadio Franchi fino a metà settembre dopo la sosta del campionato. Lo scrive il Corriere dello sport.
