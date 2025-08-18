Nazione: “Cagliari-Fiorentina, niente biglietto per i residenti a Firenze”

I tifosi viola si preparano a seguire la Fiorentina

Redazione VN 18 agosto 2025 (modifica il 18 agosto 2025 | 10:12)

La stagione della Fiorentina prende ufficialmente il via, non solo per la squadra di Pioli ma anche per i tifosi, pronti a seguirla in Italia e in Europa. Dopo un’estate segnata da cambiamenti e dalla volontà di alzare il livello, la società ha puntato sulla conferma dei suoi big – da De Gea a Kean e Dodo – mentre l’allenatore attende ancora due o tre rinforzi dal mercato. L’entusiasmo è alto e si respira la voglia di ricominciare con ambizioni rinnovate.

L’inizio sarà particolare: complici i lavori al Franchi, le prime quattro gare ufficiali si giocheranno tutte in trasferta, due in Europa e due in Serie A (contro Cagliari e Torino). Per il playoff di Conference League contro il Polissya, la Fiorentina giocherà a Presov, in Slovacchia, dove saranno presenti 350 tifosi gigliati: un numero importante, limitato solo dalla capienza ridotta dello stadio (6.500 posti), con i biglietti andati esauriti in poche ore nonostante la trasferta scomoda.

Dalla Slovacchia si passerà subito alla Sardegna per il debutto in campionato contro il Cagliari, dove però ci sarà il divieto di vendita dei biglietti del settore ospiti ai residenti in provincia di Firenze, misura già applicata in passato. Nonostante le restrizioni, i viola non saranno soli alla Unipol Domus. Infine, giovedì 28 agosto, la Fiorentina giocherà il ritorno europeo a Reggio Emilia, dove sono attesi migliaia di tifosi per il primo vero esodo della stagione, seppur con alcune aree dello stadio chiuse per disposizioni Uefa. Lo scrive la Nazione.