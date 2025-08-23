Tornerà in campo questo pomeriggio alle 16,30 la Fiorentina Primavera, che a Genova - contro i rossoblù - sarà impegnata nella seconda giornata di campionato.
La Nazione
Fiorentina Primvera, oggi la sfida al Genoa: Braschi non ci sarà
Dopo il convincente 2-0 all'esordio rifilato al Torino al Viola Park, la squadra di Daniele Galloppa va a caccia di conferme su un campo storicamente poco fortunato ma dovrà farlo senza il centravanti Braschi: il classe 2006 infatti, giovedì in Slovacchia con la prima squadra per il playoff di Conference League, è volato a Cagliari con la formazione di Pioli e resterà aggregato ai più grandi fino a domani sera.
Dunque, contro la formazione ligure, spazio a qualche novità in attacco con Angiolini che si gioca il posto con Maiorana per andare a completare l'assetto offensivo (si dovrebbe ripartire dal 1=2-3-1 visto domenica scorsa). match, arbitrato dal signor Cappai della sezione di Cagliari, sarà trasmesso in diretta su Sportitalia. Lo scrive la Nazione.
