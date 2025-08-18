Fiorentina Primavera, scatto Galloppa: buona la prima al Viola Park

Buona la prima per la Fiorentina Under-20 che al Viola Park, al debutto in campionato, ha sconfitto 2-0 il Torino. Una gara dal doppio volto quella disputata dalla squadra di Galloppa: dominata nel primo tempo (i gol che hanno deciso la sfida sono arrivati al 19' con Deli e al 25' con un tiro a giro di Puzzoli ma il punteggio sarebbe potuto essere molto più ampio se le conclusioni di Mazzeo e Kone avessero avuto maggiore fortuna) e di sofferenza nella ripresa, visto che i granata - anche in virtù dei cambi operati all'intervallo - hanno alzato i giri del motore e costretto i padroni di casa sulla difensiva.
L'espulsione nel finale di Carrascosa per un brutto fallo di reazione su Puzzoli ha però agevolato il compito della formazione di Galloppa, che con questo punteggio si è portata a quota 3 punti, in testa alla classifica con Milan, Genoa, Frosinone, Inter e Napoli. Lo scrive la Nazione.
