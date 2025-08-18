Fiorentina Primavera, scatto Galloppa: buona la prima al Viola Park

Buona la prima per la Fiorentina Under-20 che al Viola Park, al debutto in campionato, ha sconfitto 2-0 il Torino. Una gara dal doppio volto quella disputata dalla squadra di Galloppa: dominata nel primo tempo (i gol che hanno deciso la sfida sono arrivati al 19' con Deli e al 25' con un tiro a giro di Puzzoli ma il punteggio sarebbe potuto essere molto più ampio se le conclusioni di Mazzeo e Kone avessero avuto maggiore fortuna) e di sofferenza nella ripresa, visto che i granata - anche in virtù dei cambi operati all'intervallo - hanno alzato i giri del motore e costretto i padroni di casa sulla difensiva.