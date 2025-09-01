Fiorentina Primavera, grande successo con l’Inter. E si vede Kospo

Successo di spessore e personalità quello che la Primavera ha ottenuto al Viola Park contro l'Inter, sconfitta 1-0 in virtù del primo gol stagionale di bomber Braschi al 18'. Una vittoria meritata quella ottenuta dall'Under 20, che dopo un primo tempo dominato - dove è arrivata la perla sottoporta del classe 2006 su cross di Balbo - ha gestito con attenzione il risultato. La Fiorentina ha confermato di essere una delle migliori squadre del campionato, ottenendo il secondo clean sheet del torneo (in difesa ieri figurava anche Kospo, «prestato» ai baby dalla prima squadra) e salendo a quota 7 punti in classifica, in testa assieme a Parma, Atalanta e Genoa. Lo scrive la Nazione.