Fiorentina Primavera, ecco la Youth League: debutto in Polonia con il Legia

Alle ore 12 prenderà ufficialmente il via l’avventura della Fiorentina Primavera in Youth League , con una sfida a eliminazione diretta contro i pari età del Legia Varsavia , campioni in carica del campionato polacco Under-20. Il match, valido per il secondo turno del percorso “campioni nazionali”, si gioca al Legia Training Center di Ksiazenice , a sud di Varsavia. I giovani viola, guidati da Daniele Galloppa , sono arrivati in Polonia già da lunedì pomeriggio e hanno sostenuto due sedute di allenamento presso le strutture del club avversario per preparare al meglio la partita.

La Fiorentina dovrà però fare i conti con diverse assenze in attacco, tra cui Braschi, Jallow e Koné, e per questo il tecnico ha deciso di affidarsi al talento di Puzzoli come falso nove nel 4-3-3 di partenza, con Mazzeo e Bertolini a completare il tridente offensivo. Proprio Bertolini, intervistato alla vigilia, ha espresso entusiasmo e ambizione, ricordando i meriti del gruppo per il grande campionato disputato la scorsa stagione e sottolineando la voglia di essere protagonisti anche in questa nuova e stimolante competizione europea.