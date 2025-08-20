Fiorentina, play off sempre superati. E c’è un record nel ranking

La partita d'andata in trasferta, poi, è statisticamente più insidiosa: nei 4 precedenti, infatti, i viola hanno conquistato un solo successo (col Grasshopper nel 2013). Un altro dato da mettere in rilievo riguarda il bilancio dei play off di Conference League, in cui la Fiorentina, nonostante il livello medio-basso delle avversarie, ha conseguito solo 2 vittorie in 6 gare, in cui i gigliati hanno segnato 8 reti, subendone, però, ben 6.
Il passaggio alla fase a girone unico di Conference League rappresenta per la Fiorentina anche un'occasione storica per quello che concerne il Ranking Uefa. La squadra di Pioli, infatti, può chiudere la stagione migliorando l'attuale 22° posto, con cui sta eguagliando la 22esima posizione del quinquennio 1995-2000, record assoluto della storia viola.
