Fiorentina pensa alla salvezza, CorFio: “Sondati Pecchia, D’Aversa e Ballardini”

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla scelta del prossimo allenatore della Fiorentina. Secondo il noto quotidiano, in corsa ci sarebbe anche tecnici abituati alla salvezza:
La Fiorentina sonda diversi tecnici
Se prima delle dimissioni di Pradè era Vanoli il profilo più considerato adesso, oltre a qualche perplessità che resiste, la concorrenza del Genoa in cerca di un sostituto di Vieira rischia di far saltare qualsiasi piano. Impossibile l'ipotesi Thiago Motta (visti i costi d'ingaggio), mentre restano valide le ipotesi De Rossi e del ritorno di Palladino, anche se l'ampia riflessione viola prende in considerazione per il momento anche allenatori più abituati a lottare per la salvezza (da Pecchia, D'Aversa fino addirittura a Ballardini, la lista sarebbe ampia). Così in attesa che Commisso sciolga tutte le riserve del caso, resta forte, anche lo scenario che chiama in causa l'allenatore della Primavera Daniele Galloppa, dotato di tesserino Ue-la Pro e comunque in grado di allenare già da giovedì a Mainz in Conference League.
