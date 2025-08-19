Fiorentina, nessuna sorpresa nella lista UEFA. Slovacchia, poi rifinitura a Cagliari

Non ci sono sorprese nella lista Conference che la Fiorentina ha presentato per le sfide col Polissya. E' confermato l'inserimento di Sabiri, restano fuori, come previsto, Ikoné e Barak, da subito esclusi dal progetto.
La Fiorentina si prepara a scendere in campo
Stefano Pioli potrà disporre di tutti gl uomini che hanno lavorato con lui in ritiro. La squadra partirà per la Slovacchia domani pomeriggio e poi arriverà in Sardegna direttamente venerdì in tarda mattinata.
Alloggerà in un resort di Santa Margherita di Pula che dispone di un campo di calcio dove poter svolgere gli allenamenti di rifinitura per la prima partita di questo campionato in programma domenica a Cagliari alle 18.30. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
