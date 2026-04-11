Il ritorno al Franchi sarà quasi una missione impossibile

Redazione VN 11 aprile 2026 (modifica il 11 aprile 2026 | 07:24)

Il Corriere Fiorentino analizza la sconfitta della Fiorentina contro il Crystal Palace in Conference League per 3-0. La gara di Londra ha riaperto ferite per niente cica­triz­zate e il ritorno al Franchi sarà una missione impossibile. Ecco quanto si legge:

È finita come già tante (troppe) volte era acca­duto nel recente pas­sato, con la squa­dra ferma in mezzo al campo davanti al set­tore ospiti di Selhurst Park e con i tifosi, oltre 1.600, che invi­ta­vano i cal­cia­tori ad andar­sene. Man­cano ancora 90 minuti (più even­tuali sup­ple­men­tari) per decre­tare chi tra Fio­ren­tina e Cry­stal Palace sarà semi­fi­na­li­sta di Con­fe­rence Lea­gue, ma i tre gol incas­sati gio­vedì sera dai viola ridu­cono al lumi­cino la mag­gior parte delle spe­ranze di qua­li­fi­ca­zione.

Dopo il fischio finale è come se i tifosi fos­sero stati ripor­tati improv­vi­sa­mente a qual­che mese fa, un viag­gio a ritroso nel tempo che ha ria­perto ferite per niente cica­triz­zate e soprat­tutto ha ripro­po­sto una Fio­ren­tina inerme, inca­pace di rispon­dere ai colpi di un Cry­stal Palace non irre­si­sti­bile ma cer­ta­mente più deter­mi­nato (e in con­di­zione) degli avver­sari. Certo, il cal­cio inglese è lon­tano anni luce da quello ita­liano e i risul­tati nelle altre com­pe­ti­zioni euro­pee par­lano chiaro, ma c’è modo e modo di uscire scon­fitti dal ter­reno di gioco.