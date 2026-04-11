Il Corriere Fiorentino analizza la sconfitta della Fiorentina contro il Crystal Palace in Conference League per 3-0. La gara di Londra ha riaperto ferite per niente cicatrizzate e il ritorno al Franchi sarà una missione impossibile. Ecco quanto si legge:
Corriere Fiorentino
Fiorentina inerme: il Palace ha riaperto ferite non cicatrizzate
È finita come già tante (troppe) volte era accaduto nel recente passato, con la squadra ferma in mezzo al campo davanti al settore ospiti di Selhurst Park e con i tifosi, oltre 1.600, che invitavano i calciatori ad andarsene. Mancano ancora 90 minuti (più eventuali supplementari) per decretare chi tra Fiorentina e Crystal Palace sarà semifinalista di Conference League, ma i tre gol incassati giovedì sera dai viola riducono al lumicino la maggior parte delle speranze di qualificazione.
Dopo il fischio finale è come se i tifosi fossero stati riportati improvvisamente a qualche mese fa, un viaggio a ritroso nel tempo che ha riaperto ferite per niente cicatrizzate e soprattutto ha riproposto una Fiorentina inerme, incapace di rispondere ai colpi di un Crystal Palace non irresistibile ma certamente più determinato (e in condizione) degli avversari. Certo, il calcio inglese è lontano anni luce da quello italiano e i risultati nelle altre competizioni europee parlano chiaro, ma c’è modo e modo di uscire sconfitti dal terreno di gioco.
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