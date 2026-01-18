Fiorentina in mano a Catherine. Joe Appio conferma: “Resterà alla famiglia”

Dopo la morte di Rocco Commisso tutta Firenze si è posta l'interrogativo su cosa accadrà adesso alla Fiorentina . L'idea più probabile sembra quella di dare continuità alla famiglia Commisso e a confermarlo c'è anche Joe Appio , uomo ombra del presidente Commisso, che a La Repubblica ha detto: "Resterà alla famiglia".

Lo scenario sarebbe in linea con le voci emerse, secondo le quali sarebbe Catherine a prendere le redini del club. Infatti la moglie di Commisso sta ristrutturando una casa a Firenze proprio in questo periodo a dimostrazione del fatto che andare via non è un'opzione che ha preso in considerazione.