Cessione Fiorentina, le voci dei conoscenti: “A Firenze come con il Como”

Lo stesso Eugenio Giani ha confermato la voce sostenendo che Catherine Commisso "si è molto legata alla città, ha assoluto spessore e intelligenza, potrebbe continuare ad essere lei la presidente, come dopo la morte di Mario Cecchi Gori fu sua moglie Valeria ad avere un ruolo decisivo, la Fiorentina non deve essere venduta".

Eppure chi vorrebbe acquistare la Fiorentina ci sarebbe, lo conferma il procuratore americano di calcio Peter Curto: "La Fiorentina piace molto ai fondi americani perché è Firenze. Quelli che hanno preso il Como hanno puntato sulla città prima che sul club, la stessa cosa può succedere a Firenze, anche se ci sono molte più pressioni". Lo scrive La Repubblica. ---> Dopo Melloni, Baretti e Cecchi Gori scompare un altro presidente viola in carica