Fiorentina imballata e inventata. Martinelli e Dodò le note positive

Imballata e inventata. La sconfitta della Fiorentina con il Leicester dimostra che il lavoro che dovrà fare Stefano Pioli con la sua nuova squadra è ancora molto, ma nel 2-0 con cui la formazione viola è uscita dal King Power Stadium, tanto la componente fisica quanto le scelte nell'undici iniziale hanno avuto un ruolo preponderante. Le Foxes, tra sei giorni inizieranno la Championship e dunque si è presentata in una condizione decisamente migliore rispetto a quella dei viola. Questo si è capito fin dai primi minuti, quando Fatawu e Mavididi hanno arato la fascia, dimostrandosi imprendibili per Fortini e Parisi .

L'uno-due iniziale ha di fatto chiuso la partita e neanche l'ingresso in campo di tutti i big al 60' ha cambiato più di tanto la partita. L'unica nota positiva sono state le sgroppate di Dodò sulla fascia che hanno dato l'impressione di un giocatore in condizione ottimale. Bene anche Martinelli con qualche parata nel finale. Per le risposte più veritiere, però, ci sarà da aspettare qualche giorno. Lo riporta La Nazione