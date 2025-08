Marchini: “I concetti di Pioli sono già chiari. Fazzini e Richardson i più brillanti”

"La prima amichevole inglese della Fiorentina è stata comoda e scomoda allo stesso tempo. Comoda per l'assoluta inutilità del risultato, scomoda perché metteva i viola in confronto ad una squadra, all'apparenza, semplice. Il Leicester, che prossima settimana inizierà il campionato, quando ha alzato il ritmo ha evidenziato la differenza di preparazione, tra una squadra pronta e una in pieno ritiro.