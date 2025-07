Fiorentina-Esposito, ci siamo. Nazione: “Le cifre. Tempi? Ecco quanto manca”

Ci siamo per l'arrivo di Esposito?

Redazione VN 6 luglio 2025 (modifica il 6 luglio 2025 | 08:42)

La prossima settimana sarà decisiva per la Fiorentina, che vedrà l’arrivo ufficiale di Stefano Pioli in città e l’annuncio definitivo dell’acquisto di Edin Dzeko, rimandato solo per questioni burocratiche legate ai bonus del giocatore. Questi due colpi rappresentano fondamentali tasselli nel progetto costruito da Daniele Pradè, che da settimane lavora per rinforzare la squadra.

Parallelamente, la Fiorentina sta lavorando intensamente per chiudere la trattativa con l’Inter per Sebastiano Esposito. L’interesse è confermato e anche Pioli ha dato il suo benestare tecnico. La trattativa vede una leggera distanza economica: la Fiorentina offre 6 milioni più bonus, mentre l’Inter ne vorrebbe 8 più premi a obiettivi, ma la chiusura non sembra a rischio, anche se potrebbe richiedere più tempo del previsto.

In attesa di definire queste operazioni, la Fiorentina dovrà anche gestire diverse uscite, in particolare di giocatori come Beltran, Nzola e Ikoné, il cui ingaggio pesa sul bilancio. Per portare avanti il progetto tecnico in modo efficace, sarà necessario trovare sistemazioni adeguate a questi elementi, liberando così risorse importanti per la squadra.