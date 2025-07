VN – Settimana decisiva per il futuro di Seba Esposito. Fiorentina e Cagliari in pole

La Fiorentina durante tutto l'arco della stagione ha seguito ripetutamente Sebastiano Esposito. L'attaccante in questa stagione in prestito all'Empoli, ma di proprietà dell'Inter. In scadenza di contratto nel 2026, reduce da un'annata da 10 gol e 2 assist in 37 partite stagionali, potrebbe presto diventare il quinto attaccante a disposizione di Stefano Pioli, dopo Dzeko, Kean, Gudmundsson e Beltran.