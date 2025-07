Fiorentina e tifosi mano nella mano per questo ritiro: tra allenamenti ed eventi

La Fiorentina ha scelto di iniziare la nuova stagione nel segno della vicinanza con i propri tifosi, annunciando una serie di iniziative pensate per rafforzare il legame tra squadra e pubblico. Il ritiro estivo si terrà al Viola Park e inizierà ufficialmente lunedì 14 luglio. A partire dal giorno successivo, sono previste due sessioni quotidiane di allenamento: quella mattutina a porte chiuse e quella pomeridiana, dalle 18.30, aperta al pubblico su prenotazione. L’obiettivo è permettere ai tifosi di seguire da vicino i progressi del gruppo guidato da Stefano Pioli, nuovo tecnico in pectore.

Le sedute aperte ai tifosi si terranno il 15, 16, 18, 19, 22 e 23 luglio, con momenti dedicati a foto e autografi al termine degli allenamenti. Il 20 luglio è in programma un’amichevole interna contro la squadra Primavera, mentre tra il 24 e il 25 ci saranno due test contro Grosseto e Carrarese. Inoltre, lunedì 14 luglio alle 21, ci sarà il “Viola Carpet”, un evento speciale per presentare la prima squadra maschile, femminile e l’Under 20 ai tifosi. Le prenotazioni per partecipare alle attività del Viola Park saranno aperte da venerdì e comprenderanno anche tour esclusivi del centro sportivo.

Il ritiro estivo della Fiorentina si concluderà con una tournée in Inghilterra, dove la squadra affronterà in amichevole Leicester, Nottingham Forest e Manchester United dal 3 al 9 agosto. Il primo impegno ufficiale della nuova stagione sarà invece in campionato il 24 agosto alle 18.30, con la trasferta contro il Cagliari. Intanto, l’entusiasmo cresce anche sui social: Nicolò Fagioli ha pubblicato una foto dal Viola Park con la scritta “Back to work”, a conferma dell’atmosfera già carica in vista del nuovo anno calcistico. Lo riporta il Corriere Fiorentino.