FOTO – Fagioli scalpita ed è già al Viola Park: “Si torna al lavoro”

Mancano ancora sei giorni all'inizio del ritiro estivo al Viola Park, ma qualcuno evidentemente non vede l'ora di iniziare con la nuova stagione. Fra questi c'è certamente Nicolò Fagioli, riscattato dalla Juventus dopo un'ottima seconda parte di stagione con la maglia viola. Il classe 2001 si trova infatti già al Viola Park, come testimoniato da una storia Instagram condivisa dal ragazzo in cui scrive: "Back to work". Tradotto, si torna al lavoro.