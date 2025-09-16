Fiorentina chiamata a un cambio di passo con Como e Pisa: le mosse di Pioli

La linea mediana è quella dove i lavori in corso si fanno ancora più sentire e proprio la linea mediana (qualsiasi sia l'assetto) ha bisogno di darsi una solidità che, a sua volta, avrà inevitabili (e positive) ripercussioni sul lavoro della difesa e su quello del reparto d'attacco. Cosi fra chi è ancora in ombra(vedi Fagioli e a suo modo anche Sohm)e chi invece sembra evidenziare una fase sì sia sul piano fisico che psicologico(vedi Fazzini e Nicolussi Cavoglia), ecco che l'occasione di ripresentarsi al Franchi (domenica contro il Como) e poi giocarsi il derby con una neopromossa (ovvero il Pisa), rappresentano per Pioli le occasioni migliori per provare a chiudere quei cantieri aperti che hanno creato un bel po' di disiagio nel primo pacchetto delle partite stagionali, per mettere in evidenza non poche criticità nel big-match contro il Napoli.