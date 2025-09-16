Viola News
Fiorentina chiamata a un cambio di passo con Como e Pisa: le mosse di Pioli

Fiorentina, bisogna cambiare. E Pioli lo sa bene
Chissà come muoverà le sue pedine sullo scacchiere della tattica della Fiorentina, Stefano Pioli. Chissà se le muoverà. Di sicuro, le ombre sul rendimento della squadra (fra i due pareggi in trasferta e soprattutto l'altra sera con il Napoli), impongono alla Fiorentina un cambio di passo indispensabile per portarla nella direzione in cui merita e in qualche modo ha l'obbligo, di andare.

La linea mediana è quella dove i lavori in corso si fanno ancora più sentire e proprio la linea mediana (qualsiasi sia l'assetto) ha bisogno di darsi una solidità che, a sua volta, avrà inevitabili (e positive) ripercussioni sul lavoro della difesa e su quello del reparto d'attacco. Cosi fra chi è ancora in ombra(vedi Fagioli e a suo modo anche Sohm)e chi invece sembra evidenziare una fase sì sia sul piano fisico che psicologico(vedi Fazzini e Nicolussi Cavoglia), ecco che l'occasione di ripresentarsi al Franchi (domenica contro il Como) e poi giocarsi il derby con una neopromossa (ovvero il Pisa), rappresentano per Pioli le occasioni migliori per provare a chiudere quei cantieri aperti che hanno creato un bel po' di disiagio nel primo pacchetto delle partite stagionali, per mettere in evidenza non poche criticità nel big-match contro il Napoli.

Nello spostare le pedine sullo scacchiere viola, di sicuro Pioli non dimenticherà anche Dzeko. Può fare e farà la differenza, l'attaccante, ma prima deve portare a termine il rodaggio personale. Lo scrive la Nazione.

