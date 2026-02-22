Finalmente Parisi, CorSport: “Adesso è chiamato al definitivo salto di qualità”

Le sue prestazioni hanno attirato anche elogi esterni, come quelli di Cesc Fabregas dopo la sfida di Como, a conferma della crescita di un giocatore che, dopo due anni e mezzo a Firenze, ha finalmente conquistato centralità e continuità.

Parisi ha completato una vera trasformazione: da semplice alternativa sulla fascia sinistra è diventato un esterno moderno e duttile, capace di portare palla, accentrarsi e persino giocare sul lato opposto come ala destra. Un’evoluzione iniziata con i precedenti allenatori ma sbocciata definitivamente con Vanoli, che ne ha esaltato qualità e versatilità. Oggi è uno dei viola più in forma e rappresenta una risorsa preziosa sia in fase difensiva che offensiva. Lo scrive il Corriere dello Sport.