Tommaso Martinelli, 18 anni, farà il suo esordio europeo con la Fiorentina nel match contro il LASK, decisivo per la qualificazione diretta agli ottavi. L’esordio, inizialmente previsto per la Coppa Italia contro l’Empoli , era stato rimandato a causa delle difficoltà emotive legate al malore di Bove .

Il tecnico Palladino ha scelto di tutelare il giovane portiere, considerato un predestinato, optando per il debutto in una partita meno complicata sul piano mentale. Altre novità nella formazione includono il possibile ritorno da titolare di Gudmundsson, assente dal 20 ottobre per infortunio, con un minutaggio gestito per garantirgli il recupero graduale.