Sì, Martinelli doveva giocare in Coppa. Ma Palladino ha cambiato idea: il motivo

Tommaso Martinelli giocherà in Conference. Ma perché non è sceso in campo contro l'Empoli?

Redazione VN 6 dicembre 2024 (modifica il 6 dicembre 2024 | 11:27)

Rimandato solo di qualche giorno l'esordio dal primo minuto di Tommaso Martinelli, terzo portiere della Fiorentina. Come vi abbiamo riportato qualche giorno fa,il giovane portiere viola avrebbe dovuto esordire nella sfida contro l'Empoli in Coppa Italia, ma così non è stato.