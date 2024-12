Fiorentina-Empoli: quotazioni in rialzo per Martinelli dal 1′ in Coppa Italia

La Fiorentina, appurato lo scampato pericolo per Edoardo Bove, ha ricominciato ad allenarsi in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia, che si disputeranno regolarmente mercoledì 4 dicembre contro l'Empoli. Una novità importante di formazione potrebbe essere l'esordio stagionale di Tommaso Martinelli , in linea teorica il terzo portiere viola dato che in Conference League gioca Terracciano.

Martinelli, classe 2006, è fresco di rinnovo fino al 2029 e rappresenta una risorsa importantissima in chiave futuro. Per il momento sta imparando da De Gea e dallo stesso Terracciano, che considera come una sorta di padre calcistico, ma presto sarà il suo turno. Non è da escludere un prestito semestrale a gennaio, tuttavia, rimanendo all'oggi, le quotazioni di un esordio dal primo minuto in questa stagione sono in rialzo. Sarebbe la prima ufficiale al Franchi dall'inizio, dopo l'esordio in Serie A contro l'Atalanta a Bergamo nell'ultima giornata del 2023/24.