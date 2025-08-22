Ferrara: “Si rivede Gud, ma che bravo Ndour. Pioli e il calcio elastico, bene così”

Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, ha detto la sua dopo Polissya-Fiorentina. La squadra di Pioli vince e il noto giornalista analizza così la gara:
Un calcio elastico, quello di Pioli. Facile dire: buona la prima. Però è così, anche se l'avversario è quello che è. Tre gol fatti e zero subiti è un bel cominciare. Ingenuo Kean per quel rosso. In ogni caso è lui a iniziare la strada di una vittoria senza se e senza ma. Moise c'è. E anche la Fiorentina senza di lui. E poi? Poi si rivede Gud, uno di quelli da cui ci aspettiamo molto. Lui mette dentro il terzo gol. E forse questa rete è la più importante. Per far mettere ai suoi un piede e trequarti nel girone di Conference e soprattutto per ritrovare se stesso, perché il vero Gud è quello di cui ha bisogno la Fiorentina per puntare in alto. E poi: l'arrivo di Piccoli fa felici i tifosi, che vedono in questo investimento non solo l'aumento del peso specifico di una linea offensiva di alto livello, ma anche l'impegno di una società e il carisma di un allenatore che sa quello che vuole. Questa è una Fiorentina felice. Ps. Bravo Ndour, variabile impazzita dell'elastico viola.
