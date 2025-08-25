Non poteva mancare il commento di Benedetto Ferrara dopo il pareggio della Fiorentina di Piolicontro il Cagliari di Pisacane. Ecco le sue parole:
Ferrara: “Fiorentina stanca? Alibi che fa sorridere. Centrocampo troppo vago”
Doppia delusione: poco gioco, poche idee e "Ronaldo" Mandragora che la butta dentro per un vantaggio che quasi ti vergogni. Poi però arriva il pareggio al 94' che ti spenge l'entusiasmo e ti riporta sulla terra. E' chiaro che la prima di campionato quasi mai ti regala una visione limpida di quella che sarà la tua strada. Però qualche frammento di verità lo puoi trovare. Qualcuno dirà che la Fiorentina ha giocato giovedì in Coppa. Ma come alibi fa quasi sorridere. Semmai è evidente che la Fiorentina sta ancora (ed è normale) cercando se stessa, cosi come sta ancora pensando al mercato. Il centrocampo è ancora troppo vago, e riempire lo spazio con la linea offensiva al momento è ancora complicato. Pioli si aspetta qualche mossa in entrata. Ma prima dovrà essere risolta la faccenda Beltran. Per il resto questa Fiorentina può solo crescere. E quel "può" sta per un "deve". Ma questo è ovvio. Ps. Evviva De Gea. Niente di nuovo.
