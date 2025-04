Equilibrio ed energie: Palladino prepara la gara contro il Milan

La Fiorentina prosegue la preparazione al Viola Park in vista della sfida di sabato sera contro il Milan. Gli allenamenti si svolgono con intensità ma anche con un clima sereno, come mostrano alcuni scatti social del club. Restano ancora un paio di sessioni prima della partenza per Milano, fondamentali per affinare la tattica e mettere minuti nelle gambe, dato che da qui in avanti la squadra sarà impegnata ogni tre giorni tra campionato ed Europa.

Andrea Colpani è ancora fuori per l’infortunio al piede subito contro il Como e punta a rientrare per il doppio confronto europeo. Anche Robin Gosens ha svolto lavoro differenziato, ma il suo recupero non preoccupa: si è trattato solo di una contusione e oggi dovrebbe tornare in gruppo. La sua convocazione per il Milan non è in dubbio, mentre l'impiego in campo sarà valutato in base alle condizioni fisiche e agli impegni successivi.