VN – Ecco come sta Robin Gosens: ci sarà contro il Milan?

Fiorentina-Milan lascia solo un unico dubbio nella testa di Raffaele Palladino, la presenza di Robin Gosens. Il tedesco ha saltato la gara contro l'Atalanta per un colpo al ginocchio preso in allenamento nella giornata di sabato. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, Raffaele Palladino non ha intenzione di rischiare il tedesco per nessun motivo.

Infatti, lunedì nonostante il giorno di sosta, ha svolto lavoro personalizzato in palestra, così come ieri. Oggi, mentre la squadra è tornata ad allenarsi regolarmente, lui ha lavorato a parte. C'è ottimismo e domani il giocatore potrebbe tornare in gruppo. Ma zero rischi, se Gosens sentirà dolore si sceglierà per la via della precauzione.