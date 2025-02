E’ una questione di intesa. Contro il Verona la prima della coppia Kean-Zaniolo

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, con gli infortuni di Gudmundsson e Colpani toccherà a Zaniolo avere spazio in attacco accanto all'amico Kean. Contro l'Inter appena 20 minuti insieme, zero contro il Como a causa della squalifica del centravanti. La trasferta di domenica contro il Verona sarà la prima occasione per vederli insieme, con Zaniolo nel suo vero ruolo. Palladino ha bisogno delle sue qualità, i suoi strappi, la fisicità, la capacità di saper puntare l'uomo e perché no anche di qualche goal e assist.