Dzeko voluto da Pioli. CorFio: “Carta per il 3-4-1-2 della Fiorentina?”

La sua capacità di raccordo, che gli ha evidentemente allungato la carriera, come si evince dalle 53 partite disputate nell’ultima stagione, unita a una visione di gioco anomala per struttura fisica e ruolo, possono far pensare sì a un Dzeko come potenziale vice-Kean ma anche a un tandem d’attacco, come suggerisce peraltro il 2025 dello stesso ex attaccante tra le altre anche del Manchester City: con il passaggio al 3-4-1-2 deciso da Mourinho il bosniaco si è infatti trovato in ben 28 occasioni e 1483 minuti a condividere il campo con un’altra prima punta come En-Nesyri.