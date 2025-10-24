Viola News
Dzeko, un gol che va oltre la vittoria: è tra i migliori di sempre in Europa

Con la rete di ieri sera contro il Rapid Vienna in Conference League, Edin Dzeko entra ancora di più nella storia del calcio
Redazione VN

Edin Dzeko, con la rete segnata ieri sera in Conference League contro il Rapid Vienna, con i suoi 39 anni e 7 mesi, è diventato il settimo calciatore della storia ad arrivare a 60 gol nelle coppe europee.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, gli altri sono: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Raul Gonzalez Blanco e Gerd Muller.

Una bella storia, insomma, per un giocatore che adesso cerca di uscire, insieme alla sua Fiorentina, da questo momento di crisi, sfornando consigli anche attraverso la sua lunga e grandissima esperienza.

