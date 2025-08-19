Dzeko da gestire. Il piano: esordio in Europa e riposo col Cagliari

Edin Dzeko è un elemento decisamente cruciale della rosa della Fiorentina. Arrivato per dare una mano in attacco, con il suo carisma ed esperienza è un calciatore importante della squadra e adesso cerca di trovare la migliore condizione fisica. Intanto ha ricevuto la convocazione in Nazionale e vuole partire alla grande in maglia viola. Ma c'è una certezza: non è ancora al top della forma e ci metterà qualche settimana per carburare.

Da gestire

Così Repubblica spiega chiaramente il piano che Pioli ha pensato per il bosniaco: difficile che giochi due partite ravvicinate in pochi giorni. Probabile che tocchi a lui per il play-off di Conference, poi si vedrà se andare in campo anche a Cagliari. La sensazione è che fra oggi e domani arrivi la decisione finale. Il cruccio di Pioli è il fatto che in quella posizione non ci siano troppe alternative: Richardson non ha convinto del tutto e Fazzini è più ricambio di Gudmundsson. In attesa del mercato, in ogni caso, Dzeko resta il grande favorito per giocare almeno con il Polissya.