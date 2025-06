Fazzini, collante del 3-5-2 per il 4-2-3-1: l’idea di Stefano Pioli

Bravo in fase di non possesso, chi lo consce bene ne apprezza il suo saper vedere il gioco e trovare la zona giusta del campo in cui agire. In viola si aggiungerà a un punto fermo come Nicolò Fagioli, accanto a cui potrà fare un altro salto, e forse a Rolando Mandragora se ci sarà il rinnovo di contratto visto che è in scadenza nel giugno del 2026. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.