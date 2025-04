Dodo punta il ritorno in Europa: decisivi gli esami di sabato prossimo

Dodò scalda già i motori in vista del ritorno in Europa contro il Betis al Franchi: tutto dipenderà dagli esami di sabato

In casa Fiorentina, arrivano buone notizie anche sul fronte Dodò ( la nostra notizia ) : il brasiliano, sottoposto venerdì scorso a un intervento di appendicectomia laparoscopica e dimesso dall'ospedale lunedì mattina, ieri ha fatto capolino al Viola Park per assistere all'allenamento dei compagni. Come scrive il Corriere dello Sport, sarà ai box per la trasferta di Siviglia e, con ogni probabilità, anche per la sfida di domenica a Roma contro i giallorossi.

Quando rientra?

Ancora incertezza per quanto riguarda il ritorno col Betis (in programma giovedì 8 maggio a Firenze), ma Dodò vuole esserci. Lo ha fatto sapere a staff e compagni: troppa la voglia dell'ex Shakhtar di non mancare a un appuntamento con la storia, una serata che potrebbe regalare a lui e alla Fiorentina la terza finale di Conference consecutiva. Decisivo, per capire le reali chance di essere a disposizione per la semifinale di ritorno, sarà il nuovo controllo ospedaliero in programma sabato prossimo. Nel frattempo Dodo rimarrà il più possibile vicino alla squadra: lui che è uno dei leader, di fatto tra i tre capitani assieme a Luca Ranieri e Rolando Mandragora, coi suoi sorrisi sta cercando di tenere alto il morale di un gruppo che, tra Siviglia e Roma, si giocherà una grossa fetta di stagione.