VN – Dodo in gruppo lunedì, in campo al Franchi col Betis?

Dodo in campo per Fiorentina-Betis? Si punta al recupero che avrebbe del miracoloso, potrebbe tornare in gruppo da domenica, dopo la Roma

Dodo sta bene, dimesso ieri dall'ospedale in seguito all'operazione di venerdì per l'appendicite. Il brasiliano è già tornato al Viola Park e punta il ritorno col Betis al Franchi per rimettere piede in campo. L'obiettivo della Fiorentina e del calciatore è rientrare in gruppo da lunedì, dopo la partita contro la Roma in cui non sarà disponibile. Sarà possibile vederlo in campo per Fiorentina-Betis? Sarebbe un miracolo, ma Dodo ci ha già abituati a recuperi prodigiosi.