CorSport: “Dodo mette la Fiorentina davanti al Barca. Rinnovo? Il nodo è l’ingaggio”

Domilson Cordeiro dos Santos, più semplicemente Dodo , ha disputato una partita sontuosa a Milano. L’ex Shakhtar è stato, forse, il miglior giocatore in campo. Senz’altro della Fiorentina (insieme a David De Gea). Pochi fronzoli, tanta concretezza: traversone con il contagiri per Moise Kean e una serie di duelli avvincenti - spesso vincenti - con Theo Hernandez. Non proprio un cliente abbordabile. Senza dimenticare il gol del 3-2 che per poco non ha fatto esplodere di gioia gli oltre duemila tifosi viola presenti a San Siro. Come scrive il Corriere dello Sport, la posta in palio era alta, e in effetti il classe ‘98 ha dimostrato di meritarsi la vacanza offerta da Moise Kean pattuita in caso di raggiungimento di un certo numero di assist . In totale il calciatore arrivato alla Fiorentina ormai due estati fa ha contribuito a fare le fortune della sua squadra servendo cinque assist nell’arco della stagione. Tutti in campionato.

Situazione rinnovo

A un certo punto bisognerà tornare a parlare di rinnovo, anche perché la società gli aveva prospettato pochi mesi fa un prolungamento come minimo biennale (con opzione per il terzo anno), quindi almeno fino al 2029 considerando la scadenza attuale al 2027. Dodo aspetta, e pur essendo stato chiamato da Hans-Dieter Flick al Barcellona, ha messo la Fiorentina avanti a tutto. Ma nella trattativa con i viola ci sono ancora delle questioni da definire sull’ingaggio, motivo per cui sono previsti dei nuovi confronti nelle prossime settimane. L’obiettivo è sistemare tutto discutendone faccia a faccia, tanto più che il calciatore sarebbe molto orgoglioso di potersi legare a “vita” al club di Rocco Commisso. Dodo non ha mai nascosto il suo amore per Firenze, piazza che gli ha dato tanto in termini umani e a cui sente di voler restituire tutto l’affetto ricevuto. «Per me rimango qua per tutta la vita» dichiarò candidamente il 22 maggio scorso, durante il media day precedente alla finale di Conference League contro l’Olympiakos. Fece capire in poche parole che se fosse stato per lui non avrebbe avuto problemi a promettere subito eterna fedeltà alla Fiorentina. Questo non toglie che lo potrà fare prossimamente, ma per ora la testa è alla volata finale della stagione.