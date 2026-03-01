All’Udinese domani sera contro la Fiorentina potrebbe bastare anche un pareggio, ma un’altra sconfitta rischierebbe di trasformare il momento delicato in una vera crisi. Kosta Runjaic deve evitare il quarto ko consecutivo, pur avendo alcune attenuanti per le ultime tre gare senza punti: l’assenza di Davis, fermato da un problema muscolare nel momento migliore della stagione, e il calo di Zaniolo dopo l’operazione al ginocchio destro.
Davis o non Davis? La decisione di Runjaic sull’attaccante dell’Udinese
Contro i viola Davis tornerà a disposizione e sta bene, anche se dovrebbe partire dalla panchina per poi entrare a gara in corso, mentre Zaniolo è in costante crescita. La sfida del Bluenergy Stadium si preannuncia comunque molto complicata: la Fiorentina arriva in un momento positivo e ha potuto gestire le energie in Conference League, mentre a Udine in questa stagione sono già cadute squadre come Atalanta, Napoli e Roma. Alibi, però, non ce ne sono: anche senza Solet, perno della difesa, l’Udinese ha qualità sufficienti per rendere meglio di quanto mostrato nelle ultime tre uscite.
Sul piano delle scelte, Runjaic pensa di rilanciare Ekkelenkamp dal primo minuto per dare più vivacità alla manovra, probabilmente al posto di Piotrowski, comunque positivo a Bologna. Atteso anche un contributo più incisivo da Buksa, reduce da problemi al soleo. Ma la priorità resta la fase difensiva: servirà massima concentrazione per evitare quegli errori elementari che gli avversari hanno finora sfruttato con continuità. Lo scrive il Corriere dello Sport.
