Davis o non Davis? La decisione di Runjaic sull’attaccante dell’Udinese

Contro i viola Davis tornerà a disposizione e sta bene, anche se dovrebbe partire dalla panchina per poi entrare a gara in corso, mentre Zaniolo è in costante crescita. La sfida del Bluenergy Stadium si preannuncia comunque molto complicata: la Fiorentina arriva in un momento positivo e ha potuto gestire le energie in Conference League, mentre a Udine in questa stagione sono già cadute squadre come Atalanta, Napoli e Roma. Alibi, però, non ce ne sono: anche senza Solet, perno della difesa, l’Udinese ha qualità sufficienti per rendere meglio di quanto mostrato nelle ultime tre uscite.